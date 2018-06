Donezk (AFP) Im südrussischen Donezk hat am Donnerstag der Prozess gegen die ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko wegen der mutmaßlichen Beteiligung an der Tötung zweier russischer Journalisten begonnen. Die erste Anhörung in dem Verfahren fand hinter verschlossenen Türen statt, am Nachmittag wurde der Prozess vertagt. Der 34-jährigen Angeklagten drohen bis zu 25 Jahre Haft, sie beteuert aber ihre Unschuld.

