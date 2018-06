Ankara (AFP) Im Südosten der Türkei sind am Donnerstag drei türkische Soldaten offenbar von Angreifern der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) erschossen worden. Nach Angaben der türkischen Armee wurde ein Militärkonvoi auf einer Straße im Bezirk Akcay in der Provinz Sirnak angegriffen, die an der Grenze zu Syrien und zum Irak liegt. Ein PKK-"Terrorist" sei bei anschließenden Kämpfen getötet worden, hieß es weiter.

