Istanbul (AFP) Die türkische Armee hat am Donnerstag laut Medienberichten massive Angriffe auf Stellungen der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) geflogen. 30 Kampfjets bombardierten fünf Ziele im Nordirak, wie die türkischen TV-Sender NTV und die CNN-Türk berichteten. Es seien erneut Unterstände, Lager und Höhlen der Rebellen attackiert worden. Die Armee habe Vergeltung geübt für einen mutmaßlichen PKK-Anschlag auf einen Militärkonvoi im Südosten der Türkei, bei dem am Donnerstag drei Soldaten getötet wurden, hieß es in den Berichten.

