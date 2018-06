Washington (AFP) Der US-Zahnarzt, der den beliebten Löwen Cecil aus dem Hwange-Nationalpark in Simbabwe erschossen hat, muss sich möglicherweise in seiner Heimat für die Großwildjagd verantworten. Die für Artenschutz zuständige Behörde des US-Innenministeriums leitete am Donnerstag nach eigenen Angaben Ermittlungen gegen Walter Palmer ein. Der US Fish and Wildlife Service rief Palmer auf, sich umgehend mit der Behörde in Verbindung zu setzen.

