Washington (AFP) Die Liste der republikanischen Präsidentschaftsbewerber in den USA wächst weiter: Als 17. Bewerber meldete der ehemalige Gouverneur von Virginia, Jim Gilmore, am Mittwoch offiziell seine Ambitionen auf das Präsidentenamt an. Der 65-Jährige reichte seine Bewerbung bei der Wahlkommission FEC ein, sie war online abrufbar. Gilmore hatte Anfang Juli der Zeitung "Richmond Times-Dispatch" gesagt, er werde seine Bewerbung in der ersten Augustwoche bekanntgeben. Dabei verwies er auf seine Erfahrung im Bereich der nationalen Sicherheit.

