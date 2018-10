Chicago (AFP) Ein weißer Polizist, der einen Afroamerikaner bei einer Verkehrskontrolle erschossen hat, muss sich im US-Bundesstaat Ohio wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Cincinnati erhob am Mittwoch Anklage gegen den Beamten, der eine "unglaubliche" und "sinnlose" Tat begangen habe. Der Angeklagte Ray T. plädierte bei einem ersten Auftritt vor Gericht am Donnerstag auf nicht schuldig.

