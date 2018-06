Berlin (dpa) - Schwarzfahrer müssen ab morgen auch in den Zügen der Deutschen Bahn mit der erhöhten Geldbuße von 60 Euro rechnen. Inzwischen seien alle mobilen Terminals der Kontrolleure entsprechend umgestellt, sagte eine Bahnsprecherin. Der höhere Betrag werde ab

1. August sowohl im Fern- und Regionalverkehr als auch in S-Bahnen fällig. Bislang kamen ertappte Schwarzfahrer bei der Bahn noch mit 40 Euro davon, weil die bundesweite Umstellung der Lesegeräte entsprechend viel Zeit in Anspruch nahm.

