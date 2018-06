Dallas (SID) - Die Dallas Mavericks um Basketball-Superstar Dirk Nowitzki basteln weiter am Kader für die neue Saison. Der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NBA verkündete am Freitag die Verpflichtung des vertragslosen Small Forwards Jeremy Evans. Der 27-Jährige spielte in den vergangenen fünf Jahren für die Utah Jazz, dabei kam er im Schnitt auf 3,7 Punkte und 2,7 Rebounds. 2012 gewann Evans den Slam-Dunk-Wettbewerb im Rahmen des All-Star-Wochenendes.