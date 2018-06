Wiesbaden (AFP) Nach dem Ausnahmejahr 2014 haben die deutschen Brauereien in diesem Jahr von Januar bis Juni weniger Bier verkauft. Der Absatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2014 sank um eine Million Hektoliter oder 2,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Ein Grund sei das gute letzte Jahr mit der Fußballweltmeisterschaft gewesen, erklärte der Deutsche Brauer-Bund in Berlin. Der andere das schlechte Wetter in diesem Frühling und Frühsommer. Die Brauer hoffen nun auf einen sonnigen Sommer und einen milden Herbst.

