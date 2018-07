Brüssel (AFP) Die Einwanderung ist nach einer EU-Umfrage inzwischen das wichtigste Thema für die Europäer geworden. Mit 38 Prozent werde der Bereich mit Abstand am häufigsten als große Herausforderung genannt, heißt es in der jüngsten Eurobarometer-Erhebung, deren erste Ergebnisse die EU-Kommission am Freitag veröffentlichte. In Deutschland landete der Bereich sogar mit 55 Prozent auf dem Spitzenplatz. Nur in Malta erzeugt das Thema noch mehr Besorgnis (65 Prozent).

