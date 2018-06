Berlin (AFP) Mit seinem Vorstoß, die Kompetenzen der EU-Kommission zu überdenken, stößt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in der Union auf ein geteiltes Echo. Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand der Unionsfraktion, Christian von Stetten (CDU), sagte in der "Bild"-Zeitung (Freitagsausgabe): "Die EU-Kommission dehnt das Recht bis zum Gehtnichtmehr und maßt sich Kompetenzen an, die ihr nicht zustehen." Der EU-Abgeordnete Markus Ferber (CSU) sagte dem Blatt, es sei "gut, dass Minister Schäuble der Kommission auf die Finger klopft".

