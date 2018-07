Berlin (AFP) Bei den Grünen sind erneut unterschiedliche Auffassungen über eine Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten auf Albanien, Kosovo und Montenegro deutlich geworden. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte am Freitag im Sender HR-Info, zunächst müsse man "darüber streiten, sind das überhaupt sichere Herkunftsstaaten? Jetzt ist die Rede vom Kosovo, was für viele Menschen schlichtweg kein sicherer Herkunftsstaat ist." Wenn Menschen in Deutschland kein Asyl bekämen, bedeute das nicht, dass sie nicht verfolgt würden. Notwendig sei die Schaffung "vernünftiger legaler Einwanderungsmöglichkeiten".

