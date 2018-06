Berlin (AFP) Deutsche Juristen haben die Abschaffung des "publizistischen Landesverrats" gefordert. Es bestehe ein "fundamentales Interesse" der Öffentlichkeit, über die Arbeit von Geheimdiensten aufgeklärt zu werden - "insbesondere dann, wenn es um millionenfache Eingriffe in die Grundrechte geht", erklärte der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg, am Freitag in Berlin. Ein "staatliches Vorgehen gegen einen kritischen Journalismus" wegen des Verdachts des Landesverrats dürfe es deswegen nicht geben.

