Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ist auf Distanz zu den Landesverrats-Ermittlungen von Generalbundesanwalt Harald Range gegen das Online-Portal "Netzpolitik.org" gegangen. Er habe Zweifel daran, dass es sich bei den veröffentlichten Dokumenten "um ein Staatsgeheimnis handelt, dessen Veröffentlichung die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt", erklärte Maas am Freitag in Berlin. Er begrüße daher die Ankündigung des Generalbundesanwalts, die Ermittlungen vorerst ruhen zu lassen, erklärte Bundesjustizminister am Freitag in Berlin.

