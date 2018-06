Villingen-Schwenningen (AFP) Kurz nach dem Start vom Flugplatz ist am Donnerstag in Baden-Württemberg ein 74-jähriger Pilot mit seinem Sportflugzeug abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus dem Landkreis Tuttlingen am Nachmittag vom Flugplatz Schwenningen gestartet. Kurz darauf habe sein Flugzeug das Dach einer Spedition durchschlagen. Der herbeigerufene Notarzt habe nur noch den Tod des erfahrenen Piloten feststellen können.

