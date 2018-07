Luxemburg (AFP) Angesichts weiter rückläufiger Energiekosten sind die Verbraucherpreise in der Eurozone im Juli nur um 0,2 Prozent gestiegen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte, blieb der Preisanstieg damit im Vergleich zum Juni-Wert unverändert. Stärkste Preistreiber waren demnach die Kosten im Dienstleistungssektor mit 1,2 Prozent, gefolgt von Lebensmitteln, Alkohol und Zigaretten (0,9 Prozent). Industriegüter verteuerten sich um 0,5 Prozent. Die Energiepreise sanken dagegen mit 5,6 Prozent etwas stärker als im Vormonat.

