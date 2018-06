Ludwigshafen (AFP) Die BASF-Tochter Wintershall will sich am Ausbau der Nord-Stream-Pipeline für den Erdgas-Transport durch die Ostsee beteiligen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Freitag unterzeichnet, wie BASF mitteilte. Die Erweiterung der Nord-Stream-Pipeline soll den Angaben zufolge aus zwei weiteren Strängen bestehen, die zusätzlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter russisches Erdgas direkt nach Deutschland transportieren können.

