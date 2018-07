Berlin (AFP) Zwei von drei deutschen Urlaubern senden Feriengrüße in elektronischer Form oder per Telefonanruf. Das ergab eine Umfrage für den Hightech-Branchenverband Bitkom, die dieser am Freitag in Berlin veröffentlichte. Demnach greifen 64 Prozent auf SMS-Kurznachrichten, Telefonate, E-Mails, soziale Netzwerke oder Messengerdienste wie WhatsApp zurück, um aus ihrem Urlaub zu berichten. 46 Prozent nutzen dafür klassische Postkarten oder Briefe.

