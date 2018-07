Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will die geplante Übernahme des niederländischen Paketzustellers TNT Express durch den US-Logistikkonzern FedEx genauer prüfen. Mit einer eingehenden Prüfung soll bis Anfang Dezember festgestellt werden, ob die Übernahme gegen die EU-Fusionskontrollverordnung verstößt, wie die EU-Kommission am Freitag in Brüssel mitteilte. Nach einer Fusion von TNT und FedEx würde es in Europa nur noch drei große Paketzusteller geben: FedEx, die Post-Tochter DHL und das US-Unternehmen UPS. Die EU-Kommission hat daher Bedenken, dass die Übernahme den Wettbewerb einschränken könnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.