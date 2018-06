Paris (AFP) Ein Bauverbot für neue Hahnenkampf-Arenen in Frankreich verstößt nicht gegen die Verfassung - obwohl für Stierkämpfe neue Arenen errichtet werden dürfen. Der Gesetzgeber habe bewusst "unterschiedliche Situationen unterschiedlich behandelt", erklärte der Verfassungsrat in Paris am Freitag in einem Grundsatzurteil zu der höchst umstrittenen Tradition der Hahnenkämpfe. Ziel des Gesetzgebers sei es gewesen, ein "Aussterben" der Praxis der Hahnenkämpfe "zu begleiten und zu befördern".

