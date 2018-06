Athen (AFP) Die internationalen Geldgeber haben am Freitag Verhandlungen mit der Regierung über das dritte Hilfsprogramm aufgenommen. Die Vertreter der vier beteiligten Institutionen kamen in Athen mit dem griechischen Finanzminister Euklid Tskalatos zusammen. Aus Regierungskreisen verlautete derweil, die seit fünf Wochen geschlossene Börse in Athen werde am Montag wieder öffnen, auch wenn einige Einschränkungen gelten würden.

