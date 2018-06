Athen (AFP) In der Affäre um angebliche Pläne für die Einführung einer Parallelwährung für den Fall eines Euro-Austritts Griechenlands hat Regierungschef Alexis Tsipras seinen ehemaligen Finanzminister Giannis Varoufakis in Schutz genommen. "Natürlich habe ich persönlich die Anweisung erteilt, für den Notfall ein Team zur Vorbereitung eines Abwehrplans aufzustellen", sagte Tsipras am Freitag im Parlament in Athen. "Wenn unsere Gläubiger einen Grexit-Plan vorbereiten, sollten wir dann nicht unsere Verteidigung vorbereitet haben?", fragte der Ministerpräsident mit Blick auf das Szenario eines drohenden Euro-Austritts Griechenlands.

