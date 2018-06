London (AFP) Mit mehr Zäunen und Spürhunden will der britische Premierminister David Cameron dem Flüchtlingsandrang auf der französischen Seite des Eurotunnels entgegentreten. Der Andrang und die dadurch verursachten Behinderungen des Zugverkehrs unter dem Ärmelkanal seien "inakzeptabel", sagte Cameron am Freitag in London. In der Nacht auf Freitag hatten erneut hunderte Flüchtlinge versucht, nahe der nordfranzösischen Hafenstadt Calais zum Eurotunnel vorzudringen.

