London (AFP) Bei einem Flugzeugunglück im Süden Englands sind am Freitag vier Menschen ums Leben gekommen. Die Privatmaschine sei nahe dem Flughafen Blackbushe in der Grafschaft Hampshire auf das Gelände eines Autohändlers gestürzt, teilte die Polizei mit. Das Flugzeug und mehrere Fahrzeuge gingen in Flammen auf. "Leider gibt es keine Überlebenden", sagte die leitende Ermittlerin Olga Venner. Außer den Passagieren des Flugzeugs sei aber niemand verletzt worden.

