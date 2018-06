Tokio (AFP) Um herauszufinden, wie japanischer Whisky in der Schwerelosigkeit reift, will der japanische Getränkehersteller Suntory im August Proben ins All schießen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sollen die 10, 18 und 21 Jahre alten Whiskyproben im japanischen Labor der Internationalen Raumstation mindestens ein Jahr gelagert werden. Forscher von Suntory vermuten, dass eine Lagerung bei geringer Temperaturschwankung und begrenzter Bewegung der Flüssigkeit zu einem milderen Geschmack führt.

