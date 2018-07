Peking wird 2022 Gastgeber der Winterspiele

Kuala Lumpur (dpa) - Peking wird 2022 Gastgeber der Olympischen Winterspiele. Auf der 128. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag in Kuala Lumpur gewann Chinas Metropole die Wahl gegen Almaty. Peking ist die erste Stadt in der Olympischen Geschichte, die nach Sommer- auch Winterspiele ausrichtet. Nach 2018 in Pyeongchang und 2020 in Tokio wird damit zum dritten Mal hintereinander das größte Sportereignis der Welt in Asien stattfinden.

Star-Trainer Guardiola will noch über Bayern-Verbleib entscheiden

München (dpa) - Star-Trainer Pep Guardiola hält sich seine Zukunft beim FC Bayern über 2016 hinaus weiter offen. "Ich habe mich noch nicht entschieden", sagte der Spanier am Freitag. Guardiola widersprach Meldungen, wonach andere Topclubs bereits an ihn herangetreten seien, um ihn kommenden Sommer vom deutschen Fußball-Rekordchampion aus München wegzulocken. "Ich habe kein Angebot von einem anderen Verein der Welt bekommen", meinte er am Tag vor dem Supercup gegen den VfL Wolfsburg. Wann er eine Entscheidung treffen will, ließ er offen.

Stabhochspringerin nach Trainingsunfall querschnittsgelähmt

Wien (dpa) - Österreichs Stabhochsprung-Hoffnung Kira Grünberg ist nach einem Trainingsunfall querschnittsgelähmt. Die Tirolerin war am Donnerstag nach einem Sturz bei einem Übungssprung ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert worden. "Es wurde ein Bruch der Halswirbelsäule festgestellt. Nachdem bereits vor der Operation eine Querschnittslähmung diagnostiziert wurde, musste die Patientin zur Stabilisierung der Halswirbelsäule und zur Vermeidung weiterer Schäden sofort von einem Team der Unfallchirurgie operiert worden", teilte der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) am Freitag unter Bezug auf die Universitätsklinik Innsbruck mit. Die 21-Jährige ist mit übersprungenen 4,45 Metern Österreichs Stabhochsprung-Rekordhalterin und wird von ihrem Vater trainiert.

Umworbener Aubameyang bleibt BVB langfristig erhalten

Dortmund (dpa) - Der zuletzt von internationalen Topclubs umworbene Pierre-Emerick Aubameyang bleibt Borussia Dortmund langfristig erhalten. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag bekanntgab, hat der Angreifer seinen ursprünglich bis 2018 datierten Vertrag um zwei Jahre bis 2020 verlängert. "Der BVB ist für mich zur zweiten Heimat geworden. Ich bin mit ganzem Herzen hier und wollte nie weg", kommentierte der 26 Jahre alte Gabuner Nationalspieler. Der im französischen Laval geboren Aubameyang hat sich seit seinem Wechsel zum BVB im Jahr 2013 zu einer festen Größe entwickelt.

Subschinski kämpft um Olympia-Ticket - Punzel im WM-Vorkampf raus

Kasan (dpa) - Wasserspringerin Nora Subschinski hat gerade noch das WM-Halbfinale vom Drei-Meter-Brett erreicht. Als 18. des Vorkampfes qualifizierte sich die Berlinerin am Freitag bei der Schwimm-WM in Kasan für die Vorschlussrunde. Nach zwei schwächeren Sprüngen hatte die EM-Dritte von 2014 noch auf Platz 31 gelegen, kämpfte sich dann aber nach vorn. Falls Subschinski im Halbfinale den Endkampf der besten Zwölf erreicht, würde sie dem Deutschen Schwimm-Verband einen Quotenplatz für Olympia 2016 in Rio bescheren. Im Vorkampf ausgeschieden ist hingegen Tina Punzel. Die EM-Dritte aus Dresden verpatzte ihren Auerbach-Salto und kam nur auf Platz 30.

Slowakei verweigert Freigabe für Basketball-Profi Gavel

Bratislava (dpa) - Der slowakische Basketball-Verband SBA wehrt sich gegen einen Einsatz von Anton Gavel für die deutsche Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft. "Wir sehen keinen Grund für unsere Zustimmung dazu, dass Anton Gavel bei der sich nähernden EM für Deutschland spielt", teilte SBA-Präsident Pavel Bagin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Einen entsprechenden Antrag des Deutschen Basketball Bundes habe man nicht akzeptiert. Über einen Nationenwechsel entscheidet allerdings der Weltverband FIBA.

UEFA ermittelt nach Eklat bei Europa-League-Spiel in Tirana

Berlin (dpa) - Nach den Ausschreitungen im Europa-League-Spiel zwischen dem albanischen Team KF Kukësi und Legia Warschau hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) Ermittlungen angekündigt. Während der Tumulte im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde am Donnerstagabend waren mehrfach Flaschen und andere Wurfgeschosse von den Rängen geflogen. Der polnische Profi Ondrej Duda wurde dabei von einem Stein am Kopf getroffen, erlitt nach Vereinsangaben vom Freitag jedoch keine schwereren Verletzungen. Die Partie wurde abgebrochen. Kukësi droht eine Niederlage am Grünen Tisch, möglicherweise aber sogar ein Ausschluss von den europäischen Vereinswettbewerben.

"Express": Löw-Team mit grau-grünem Auswärtstrikot zur EM

Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich mit einem ungewöhnlichen grau-grünen Ausweichtrikot auflaufen, falls sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw für die EM-Endrunde qualifiziert. Das berichtet der Kölner "Express" (Freitag). Nach Informationen des Blattes ist das sogenannte Auswärtstrikot in hell- und dunkelgrauen Längsstreifen gehalten, die Ärmel- und Schulterpartie ist grün. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

Olympische Jugend-Winterspiele für 2020 an Lausanne vergeben

Kuala Lumpur (dpa) - Lausanne wird Gastgeber der 3. Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 sein. Dies entschied der Kongress des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Freitag in Kuala Lumpur. Premiere feierten die Jugend-Winterspiele 2012 in Innsbruck. Im kommenden Jahr ist Lillehammer/Norwegen Austragungsort. 2010 fanden die ersten Jugend-Sommerspiele in Singapur statt. Sowohl die Winter- wie auch die Sommer-Ausgabe werden alle vier Jahre ausgetragen.