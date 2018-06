Wien (AFP) Die österreichischen Behörden haben einen Aufnahmestopp für das wegen katastrophaler Zustände in die Kritik geratene Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen verhängt. Ab Mittwoch kommender Woche sollten dort keine neu ankommenden Flüchtlinge mehr aufgenommen werden, teilte Landeshauptmann Erwin Pröll am Freitag mit. Das 20 Kilometer südlich von Wien gelegene, völlig überfüllte Zentrum war wegen der dort herrschenden Zustände in die Kritik geraten.

