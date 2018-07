Kasan (SID) - Von Schmerzen gezeichnet hat Wasserspringer Patrick Hausding bei seinem letzten WM-Finale von Kasan vorzeitig das Handtuch geworfen. Der Rekord-Europameister gab nach dem ersten von sechs Durchgängen vom 3-m-Brett auf, nachdem er mit erheblichen Verletzungen an den Start gegangen war.

Der Berliner war am Tag zuvor beim Einspringen für das Halbfinale vom Brett abgerutscht und hatte sich dabei eine Knieverletzung, Schürfwunden an Steißbein sowie Oberschenkel zugezogen und zwei Zehennägel abgerissen. Hausding, der das Olympiaticket mit dem Finaleinzug trotz des Handicaps gelöst hatte, wollte dennoch unbedingt im Endkampf starten. Nach dem Zweieinhalb-Rückwärtssalto quälte sich Hausding jedoch aus dem Wasser und er humpelte.

"Er ist eben keine Mimose", sagte Bundestrainer Lutz Buschkow über Hausding, den er gerne als sein "Kampfschwein" bezeichnet. Das Halbfinale hatte Hausding mit den Verletzungen noch erfolgreich überstanden. "Als Bundeswehrsoldat musste ich da mal die Zähne zusammenbeißen", hatte der 26-Jährige danach gesagt.

Hausding beendete die WM in Kasan damit ohne Medaille. Zuvor hatte der Ex-Weltmeister in den Synchronspringen vom Turm mit Sascha Klein (Dresden) und vom 3-m-Brett mit Stephan Feck (Leipzig) jeweils nur Platz sechs belegt und den Olympiastartplatz verpasst. Beim Weltcup in Rio de Janeiro im Februar haben die Paare eine zweite und letzte Chance.