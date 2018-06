Hamburg (SID) - Der Hamburger Halbweltergewichtler Artem Harutyunyan hat sich in seiner Heimatstadt für das olympische Boxturnier 2016 in Rio de Janeiro qualifiziert. Im Finalkampf der Profiserie APB setzte sich der gebürtige Armenier, der in Schwerin trainiert, vor 2000 Zuschauern mit einem einstimmigen Punktsieg gegen den Algerier Abdelkaher Chadi durch.