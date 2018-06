Beirut (AFP) Dschihadisten der Al-Nusra-Front in Syrien haben nach eigenen Angaben mehrere von den USA ausgebildete Rebellen entführt. Sie habe die Kämpfer nach ihrer Einreise nach Syrien vor einigen Tagen verschleppt, teilte die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Islamistengruppe am Freitag mit. Weitere Einzelheiten wurden in der im Internet verbreiteten Erklärung nicht genannt.

