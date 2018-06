Nablus (AFP) Bei einem von jüdischen Siedlern gelegten Hausbrand ist im Westjordanland ein palästinensisches Baby getötet worden, die Eltern des Eineinhalbjährigen und ein weiteres Kind wurden nach palästinensischen Angaben verletzt. Wie palästinensische Sicherheitskräfte am Freitag mitteilten, drangen in der Nacht vier Siedler in das Dorf Doma bei Nablus ein und legten Feuer an dem am Ortseingang gelegenen Haus. Zudem hätten sie eine Mauer mit Parolen beschmiert. Anschließend seien die Täter in Richtung einer benachbarten Siedlung geflüchtet.

