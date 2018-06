Washington (AFP) Nach einer mehr als 40-stündigen Blockade durch Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich der Eisbrecher "MSV Fennica" zu Ölbohrungen vor der Küste Alaskas aufgemacht. Das Schiff nahm Kurs auf die Tschuktschensee am Rand des Nordpolarmeers, wo der Öl-Konzern Shell in der Nacht zum Freitag seine umstrittenen Bohrungen begann. Die Arbeiten auf der Bohrinsel Transocean Polar Pioneer würden abgeschlossen, wenn die "MSV Fennica" eintreffe, erklärte Shell. Das Schiff hat einen Teil der nötigen Geräte an Bord.

