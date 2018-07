New York (AFP) Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o gibt in einem Theaterstück über den Bürgerkrieg in Liberia ihr Bühnendebüt in New York. Die Produktion von "Eclipsed" mit der 32-jährigen kenianischen Schauspielerin werde vom 29. September bis zum 8. November aufgeführt, teilte das New Yorker Public Theater am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.