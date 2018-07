Los Angeles (AFP) US-Popstar Katy Perry weiß weiter nicht, ob sie ins Kloster ziehen darf: Ein Gericht in Los Angeles untersagte am Donnerstag zwar den Verkauf eines ehemaligen Klosters in der Westküstenstadt, das Perry zu einem Wohnhaus umbauen will, an eine Restaurantbesitzerin. Aber Richter James Chalfant genehmigte dem Erzbistum Los Angeles auch nicht, das Gebäude für 14,5 Millionen Dollar (13,2 Millionen Euro) an Perry zu verkaufen.

