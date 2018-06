Berlin (AFP) Angesichts der militärischen Eskalation in der Türkei plädiert einer Umfrage zufolge fast die Hälfte der Deutschen (48 Prozent) dafür, die dort stationierten Bundeswehrsoldaten abzuziehen. Gegen einen Abzug seien 35 Prozent der Befragten, berichtete die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf eine von ihr in Auftrag gegebene Umfrage des Emnid-Instituts.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.