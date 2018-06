München (SID) - Der SC Freiburg hat nach seinem Traumstart in die Zweitliga-Saison nachgelegt und am Samstag die Tabellenspitze verteidigt. Der Bundesliga-Absteiger gewann am zweiten Spieltag 1860 München bei 1:0 (0:0), ließ dabei jedoch vieles vermissen, was ihn beim 6:3 gegen den 1. FC Nürnberg zum Auftakt ausgezeichnet hatte. Nils Petersen (75., Foulelfmeter) entschied das ausgeglichene Spiel mit seinem vierten Saisontor.

1860 verteidigte konzentriert, ist aber nach zwei Spieltagen ohne Punkt und Tor. Zunächst hatten die Löwen noch Glück, dass Vincenzo Grifo mit einem Schuss aus 15 Metern nur die Querlatte traf. Vor dem Elfmeter riss Stephan Hain im Strafraum seinen Gegenspieler Mike Frantz um - Petersen verwandelte sicher.

Das Chaos um den Rücktritt des Sportdirektors Gerhard Poschner unter der Woche hat 1860 aber zumindest nicht noch mehr verunsichert. Im Vergleich zum 0:1 beim 1. FC Heidenheim in der Vorwoche war die Leistung der Löwen besser, die Abwehr kompakter.

Freiburg hatte vor 23.800 Zuschauern zwar wesentlich mehr Ballbesitz, brachte seine Offensivkräfte allerdings selten in eine gute Position. Das galt lange auch für Petersen, den Dreifach-Torschützen des ersten Spieltags.