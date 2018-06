Menlo Park (dpa) - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (31) wird Vater. Seine Frau Priscilla erwartet eine Tochter, wie das Paar am Freitag über einen Facebook-Beitrag mitteilte. Sie nannten zunächst keinen Termin für die Geburt.

"Es wird ein neues Kapitel in unserem Leben", schrieb Zuckerberg. Sie wollten die Welt nun zu einem besseren Ort für ihr Kind und die nächste Generation machen. Zugleich enthüllte Zuckerberg, seine Frau habe in den vergangenen Jahren drei Fehlgeburten gehabt. "Man fühlt sich so hoffnungsvoll, wenn man ein Kind erwartet", schrieb er dazu. "Man beginnt, Pläne zu schmieden - und dann sind sie weg."

Die meisten Menschen sprächen nicht über Fehlgeburten. Ihnen habe es aber geholfen, mit Freunden darüber zu reden und festzustellen, dass viele so etwas durchlebt haben, schreibt Zuckerberg. "In der heutigen offenen und verbundenen Welt trennen uns solche Dinge nicht mehr, sondern sie bringen uns zusammen." Von Internet-Nutzern gab es viel Zuspruch für Zuckerbergs Offenheit.

Diesmal sei die Schwangerschaft so weit fortgeschritten, dass das Risiko gering sei, schrieb Zuckerberg. Er habe auf einem Ultraschall-Bild sogar einen gehobenen Daumen wie auf Facebooks "Gefällt mir"-Zeichen erkennen können - "also bin ich bereits überzeugt, sie kommt nach mir".

Es ist das zweite Mal binnen weniger Monate, dass ein Mitglied der Facebook-Chefetage öffentlich schmerzhafte Erlebnisse verarbeitet. Zuckerbergs rechte Hand, Sheryl Sandberg, bewältigte die Trauer um ihren Anfang Mai bei einem Sportunfall gestorbenen Ehemann David Goldberg auch in mehreren sehr persönlichen Facebook-Einträgen, die für viel Anteilnahme sorgten.

Zuckerberg hatte 2004 Facebook gegründet und behielt als Firmenchef auch nach dem Börsengang einen erheblichen Anteil. Sein Vermögen wird auf mehr als 40 Milliarden Dollar taxiert. Wichtiger noch, besondere Aktien mit zehnfachen Stimmrechten sichern Zuckerberg die volle geschäftliche Kontrolle über Facebook.

Zuckerberg und Priscilla Chan lernten sich 2003 bei einer Party auf der Elite-Uni Harvard kennen und heirateten im Mai 2012 ohne großes Aufsehen unmittelbar nach dem milliardenschweren Facebook-Börsengang. Sie fielen in den vergangenen Jahren als großzügige Spender auf. Zuletzt gaben sie im Februar 75 Millionen Dollar an das Krankenhaus in San Francisco, in dem Chan als angehende Kinderärztin gearbeitet hatte. Im Jahr 2013 spendete Zuckerberg einer wohltätigen Silicon-Valley-Stiftung 18 Millionen Facebook-Aktien, die bereits damals rund eine Milliarde Dollar wert waren.

Das Paar achtet sehr auf seine Privatsphäre. So kaufte Zuckerberg Grundstücke rings um sein Haus im kalifornischen Palo Alto, nachdem ein findiger Immobilienmakler sie wegen der Nähe zum Facebook-Gründer teurer verkaufen wollte. Laut Medienberichten lassen die Eheleute auch ein Haus in San Francisco aufwendig renovieren. Zuvor lebten sie jahrelang eher bescheiden zur Miete.

