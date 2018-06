Paris (dpa) - Das im Indischen Ozean angeschwemmte Flugzeug-Wrackteil ist auf dem Weg ins Labor. Die Maschine mit dem auf der französischen Insel La Réunion gefundenen Trümmerteil landete am Morgen auf dem Pariser Flughafen Orly. Eine Polizeieskorte bringt das in einer Kiste verpackte Teil auf dem Landweg zur Analyse in ein Labor im südfranzösischen Toulouse. Dort wollen Experten ihre Untersuchung am Mittwoch starten. Die Analyse soll endgültig klären, ob das Teil vom vermissten Malaysia-Airlines-Flugzeug stammt, das am 8. März 2014 vom Radar verschwand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.