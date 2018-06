Nashville (dpa) - Die amerikanische Country-Ikone Lynn Anderson, die durch den Hit "(I Never Promised You a) Rose Garden" bekannt wurde, ist tot. Wie ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mitteilte, starb Anderson am Donnerstag in einem Krankenhaus in Nashville (US-Staat Tennessee).

Die dreifache Mutter war 67 Jahre alt. Die Tochter der Songschreiberin Liz Anderson zählte in den 1970er Jahren zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen. Zu Lynn Andersons größten Hits zählten neben "Rose Garden" Songs wie "Ride, Ride, Ride", "Top of the World" und "Cry". Der weltweite Chart-Hit "Rose Garden" brachte ihr eine Grammy-Trophäe ein.

Anderson gewann im Lauf ihrer Karriere auch zahlreiche Country-Preise. Erst im Juni war ihr Gospel-Album "Bridges" erschienen. "Ich bin ein großer Fan von Lynn", schrieb Country-Sängerin Reba McEntire (60) in einer Mitteilung. Anderson habe als Wegbereiterin sehr viel für Frauen in der Country-Musik getan.