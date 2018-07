Nashville (dpa) - Die amerikanische Country-Ikone Lynn Anderson ist tot. Sie starb am Donnerstag in einem Krankenhaus in der Country-Hochburg Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Das teilte ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mit. Anderson wurde bekannt mit dem Hit "(I Never Promised You a) Rose Garden". Sie wurde 67 Jahre alt. In den 70er Jahren zählte Anderson zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen. Zu ihren größten Hits zählten auch Songs wie "Ride, Ride, Ride", "Top of the World" und "Cry".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.