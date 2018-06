Ludwig/Walkenhorst Europameisterinnen

Klagenfurt (dpa) - Laura Ludwig und Kira Walkenhorst sind neue Europameisterinnen im Beachvolleyball. Das deutsche Nationalduo aus Hamburg gewann am Samstag in Klagenfurt das Endspiel gegen die Russinen Jewgenia Ukolowa und Jekaterina Birlowa mit 2:0 (21:18, 21:18). Nach zweimal Bronze in den Jahren 2013 und 2014 ist es der erste gemeinsame EM-Titel für Ludwig/Walkenhorst. Für Deutschland ist es insgesamt der elfte Beach-EM-Sieg.

Schwimmerin Maurer kämpft sich zu WM-Bronze über 25 Kilometer

Kasan (dpa) - Die zweimalige Weltmeisterin Angela Maurer bleibt auf der 25-Kilometer-Strecke eine deutsche Erfolgsgarantin. Die 40-Jährige schlug am Samstag bei den Schwimm-Weltmeisterschaften nach einem starken Kampf in Kasan als Dritte an. Der Sieg ging nach 5:13:47,3 Stunden an 2011er Weltmeisterin Ana Marcela Cunha aus Brasilien. Zweite wurde die ungarische EM-Zweite Anna Olasz.

Turm-Hoffnung Klein springt ins WM-Finale und zum Olympia-Ticket

Kasan (dpa) - Sascha Klein hat das WM-Finale vom Turm erreicht und den deutschen Wasserspringern einen weiteren Olympia-Quotenplatz gesichert. Der WM-Dritte von 2013 erreichte am Samstag bei der Schwimm-WM in Kasan als Halbfinal-Siebter das Finale der besten Zwölf an diesem Sonntag. Hingegen scheiterte Martin Wolfram nach zwei verkorksten Sprüngen auf Platz 14. Die Entscheidung vom Turm ist die letzte Chance der bislang medaillenlosen deutschen Springer auf WM-Edelmetall.

Beckenbauer-Sohn Stephan im Alter von 46 Jahren gestorben

München (dpa) - Der FC Bayern trauert um Stephan Beckenbauer. Der Sohn von Fußball-Legende Franz Beckenbauer und langjährige Jugendtrainer der Münchner sei in der Nacht zum Samstag im Alter von 46 Jahren nach langer, schwerer Krankheit gestorben, schrieb der deutsche Rekordmeister in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Familie Beckenbauer. Stephan Beckenbauer hinterlässt seine Frau und drei Söhne.

Bochum feiert zweiten Sieg im zweiten Spiel: 3:0 gegen Duisburg

Bochum (dpa) - Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Gertjan Verbeek im Revier-Derby den MSV Duisburg mit 3:0 (0:0). Vor 23 542 Zuschauern in Bochum waren Timo Perthel (56. Minute) mit einem durch Thomas Meißner abgefälschten Schuss, Onur Bulut (68.) und Simon Terodde (84.) erfolgreich.

Italiener Fognini zieht ins Finale am Hamburger Rothenbaum ein

Hamburg (dpa) - Der Italiener Fabio Fognini steht im Finale des ATP-Tennisturniers in Hamburg. Der Rothenbaum-Sieger von 2013 gewann am Samstag vor 7500 Zuschauern gegen den französischen Qualifikanten Lucas Pouille in 83 Minuten mit 6:2, 7:6 (7:2). Im Anschluss ermittelten der ehemalige Weltranglisten-Erste Rafael Nadal aus Spanien und der Italiener Andreas Seppi seinen Gegner.

Froome-Helfer Porte wechselt von Sky zu BMC

Santa Rosa (dpa) - Christopher Froomes Edelhelfer Richie Porte hat für die kommende Saison eine neue Mannschaft gefunden. Der 30 Jahre alte Radprofi aus Australien wechselt vom Team Sky um Tour-de-France-Sieger Froome zum BMC Racing Team. Das teilte sein neuer Rennstall aus dem kalifornischen Santa Rosa am Samstag mit.

Hockey-Damen beenden Länderspiel-Serie in Hamburg mit 5:2-Sieg

Hamburg (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben ihre Test-Länderspiel-Serie in Hamburg mit einem klaren Sieg abgeschlossen. Gegen Spanien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Jamilon Mülders am Samstag auf der Anlage des Uhlenhorster HC mit 5:2 (1:1). Lisa Marie Schütze, Eileen Hoffmann, Franciska Hauke, Marie Mävers und Charlotte Stapenhorst trafen für das deutsche Team, das bereits das erste Duell mit den Spanierinnen am Mittwoch 2:1 für sich entschieden hatte.