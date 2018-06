Asunción (AFP) In Paraguays Hauptstadt Asunción sind rund 40.000 Menschen vor einem Hochwasser in Sicherheit gebracht worden. Betroffen seien 7800 Familien und damit etwa 40.000 Menschen, teilten die nationalen und regionalen Katastrophenschutzbehörden am Freitag (Ortszeit) mit. Grund für die Evakuierung von Teilen der Stadt ist ein Hochwasser des Flusses Río Paraguay.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.