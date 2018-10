Florianópolis (SID) - Tennisspielerin Annika Beck (Bonn) hat beim Turnier in Florianopolis/Brasilien den zweiten WTA-Triumph ihrer Karriere knapp verpasst. Die an Nummer drei gesetzte 21-Jährige unterlag im Finale am Samstag der Lokalmatadorin Teliana Pereira (Nr. 4) mit 4:6, 6:4, 1:6. Die Brasilianerin hatte beim mit 226.750 Dollar dotierten Sandplatzturnier im Viertelfinale auch Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschaltet.

Beck startete eigentlich vielversprechend mit einem Break in das Match, gab anschließend aber gleich zweimal in Folge den eigenen Aufschlag ab. Nach dem hart erkämpften zweiten Satz hatte die Bonnerin ihrer Kontrahentin im entscheidenden Durchgang nicht mehr viel entgegenzusetzen. Nach 2:36 Stunden verwandelte Pereira ihren ersten Matchball. Beck hatte ihren einzigen Turniersieg auf der WTA-Tour im Oktober 2014 in Luxemburg gefeiert.