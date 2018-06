Los Angeles (AFP) Die Country-Legende Lynn Anderson ist tot. Die Sängerin sei im Alter von 67 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben, meldeten US-Medien am Samstag. Laut CNN starb Anderson, deren Lied "I Never Promised You a Rose Garden" weltweit ein Hit wurde, bereits am Donnerstag in Nashville in einem Krankenhaus, in das sie wegen einer Lungenentzündung eingeliefert worden war.

