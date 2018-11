Paris (AFP) Frankreich und Großbritannien haben die Beilegung der Flüchtlingskrise am Eurotunnel in Calais zur obersten Priorität ihrer Politik erklärt. Die Regierungen beider Länder seien "entschlossen", das Problem "gemeinsam zu lösen", schrieben der französische Innenminister Bernard Cazeneuve und seine britische Kollegin Theresa May in einem gemeinsamen Beitrag. Dieser wurde am Sonntag in der französischen Zeitung "Journal du Dimanche" sowie im britischen "Telegraph" veröffentlicht.

