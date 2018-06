Ingolstadt (SID) - Fußball-Bundesligist FC Ingolstadt bangt vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am kommenden Sonntag bei Viertligist SpVgg Unterhaching um den Einsatz von Offensivspieler Mathew Leckie. Der 24-jährige Australier zog sich im Test gegen Al Wahda FC (1:1) am Samstag eine kleine Innenbandteilruptur am Sprunggelenk zu. Wann Leckie wieder ins Training des Aufsteigers zurückkehrt, ist nach Vereinsangaben offen. Am 15. August gibt der FCI sein Bundesligadebüt beim FSV Mainz.