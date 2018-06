Köln (SID) - Der 1. FC Köln ist zwei Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga in beachtlicher Form. Der FC gewann sein internationales Testspielturnier in der heimischen Arena am Wochenende nach Siegen gegen den englischen Erstligisten Stoke City (2:1) und den spanischen Champions-League-Qualifikanten FC Valencia (3:2).

Am Sonntag taten sich gegen Valencia, das ohne den deutschen Weltmeister Shkodran Mustafi antrat, besonders die Neuzugänge hervor. Sowohl Philipp Hosiner (19.) als auch Milos Jojic (50.) trafen, das dritte Kölner Tor erzielte Kevin Vogt (22.).

Am Samstag hatte der Zwölfte der vergangenen Bundesliga-Saison bereits hochverdient Stoke geschlagen, den Neunten der Premier League. Die Treffer erzielten der überragende Neuzugang Anthony Modeste (42.) und Eigengewächs Yannick Gerhardt (89.).

Ihr erstes Pflichtspiel absolvieren die Kölner am kommenden Samstag im DFB-Pokal beim Regionalligisten SV Meppen, eine Woche später starten sie beim VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison.