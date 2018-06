Manchester (SID) - Manchester Uniteds Teammanager Louis van Gaal schwebt weiterhin die Verpflichtung eines spielstarken Ausnahmekönners vor. "Mit Schweinsteiger, Schneiderlin, Depay, Darmian sind wir jetzt besser als im letzten Jahr. Aber wir müssen viel besser sein, und dazu gehört Kreativität der Offensivspieler", sagte van Gaal der Bild am Sonntag: "Wir können viel mehr Kreativität gebrauchen."

Der 63-jährige Niederländer machte zudem deutlich, dass er von seinen Profis eine große geistige Flexibilität verlangt. "Als Van-Gaal-Spieler kennst du nicht nur deine Position und deine Funktion, sondern auch die der anderen. Denn dann kannst du ihnen besser helfen. Dann verbessert man sich als Team weiter", erklärte der ehemalige Meister-Trainer von Bayern München.

Van Gaal hatte angekündigt, seine Karriere mit dem Ablauf seines derzeitigen Vertrages bei ManU im Jahr 2017 zu beenden. "Wir haben ein kleines Paradies mit unserem Haus in Portugal. Ich könnte also mit dem Fußball aufhören und andere Dinge tun. Ich weiß, dass ich das könnte", sagte van Gaal, der in diesem Sommer Weltmeister Schweinsteiger von Bayern München zu den "Red Devils" gelockt hatte.