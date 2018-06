London (AFP) Die britische Sängerin Cilla Black ist gestorben. Die 72-Jährige sei am Sonntag in ihrem spanischen Zuhause nahe Marbella tot aufgefunden worden, berichteten britische Zeitungen unter Berufung auf die spanische Polizei. Die Britin hatte in den 60er Jahren mehrere Nummer-Eins-Hits, darunter die Klassiker "Anyone Who Had a Heart" und "You're My World".

