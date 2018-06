Montréal (AFP) Hunderte barbusige Frauen haben am Samstag in Kanada für das Recht demonstriert, sich oben ohne in der Öffentlichkeit zu zeigen. Die Teilnehmerinnen der Demonstration am Samstag in Waterloo in der Provinz Ontario bekundeten damit ihre Solidarität mit drei Schwestern, die oben ohne Fahrrad fuhren und dabei von der Polizei angehalten wurden. "Das sind Brüste, nicht Bomben, entspannt euch", hieß es auf einem der Schilder, die bei der Kundgebung hochgehalten wurden.

